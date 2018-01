Hannes Kartnig ist insolvent

Hannes Kartnig ist insolvent: Der Ex-Präsident des Grazer Fußball-Bundesligisten Sturm Graz hat einen Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens eingebracht. Die Verbindlichkeiten betragen fast neun Mio. Euro.

Laut AKV betragen Kartnigs Verbindlichkeiten 8,818 Mio. Euro - dem gegenüber steht ein Liegenschaftsvermögen im Wert von rund 2,07 Mio. Euro sowie eine offene Forderung in der Höhe von rund 94.000 Euro. Eine Prüfung, ob das Liegenschaftsvermögen pfandrechtlich belastet ist, steht laut AKV aber noch aus.

Die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit führen die Kreditschützer „nahezu ausschließlich auf Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Tätigkeit als Präsident des Fußballclubs SK Sturm Graz zurück“.

APA/Hans Klaus Techt

Kartnig soll 2006 versucht haben, eine Kredithaftung vom Land zu erlangen, obwohl der Verein längst pleite gewesen sei. Die erste Instanz sah Kartnigs Schuld als erwiesen an und verpasste ihm vier Jahre und einen Monat Haft - diese wurde später vom Oberlandesgericht auf drei Jahre reduziert. Kartnig verbüßte davor bereits eine Strafe wegen Steuerhinterziehung - mehr dazu in Schuldspruch ohne Zusatzstrafe für Kartnig (6.4.2016) und in Hannes Kartnig trägt wieder Fußfessel (20.1.2017). Im September wurde er bedingt entlassen - mehr dazu in Kartnig wieder frei: „Ich bin zufrieden“ (27.9.2017).

Zahlungsplan wird angestrebt

Angestrebt wird laut AKV und Creditreform der Abschluss eines Zahlungsplans, wobei in vier gleichen aufeinanderfolgenden halbjährlichen Raten eine Quote von zwei Prozent angeboten wird.

Link: