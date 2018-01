Akademikerball in Graz: Platzverbot und Demo

Ein Polizeiaufgebot und mehrere hundert Demonstranten werden Samstagnachmittag das Bild der Grazer Innenstadt prägen. Demonstriert wird gegen den Akademikerball der Burschenschaften und gegen ein Identitären-Treffen.

Die Gegner der Veranstaltungen sehen Graz am Samstag als Hauptstadt des österreichischen Rechtsextremismus. Die Polizei hat ein Platzverbot rund um den Grazer Congress, wo der Akademikerball stattfindet, verhängt.

„Offensive gegen Rechts“ mit drei Anliegen

Die Plattform „Offensive gegen Rechts“ demonstriert unter dem Titel „Rechtsextreme raus aus der Regierung“ gegen den Akademikerball der Burschenschaften am Abend im Grazer Congress, gegen ein Treffen der Identitären in Graz und gegen die Politik der neuen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Der Protestzug startet um 16.00 Uhr am Griesplatz und führt in die Grazer Innenstadt.

500 Teilnehmer erwartet

Die Veranstalter der Gegendemonstration gehen von 500 Teilnehmern aus, schilderte Herbert Fuik von der Sicherheits- und Verwaltungspolizei - im Vorjahr nahmen nach damaligen Angaben der Polizei rund 250 Personen an der Demonstration gegen den von farbentragenden Studentenverbindungen und Corpsstudenten veranstalteten Akademikerball teil. Am gesamten Sparkassenplatz und rund um den Veranstaltungsort war ein Platzverbot verhängt worden, und die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

„Sicherlich nicht weniger Beamte als im Vorjahr“

Da es zu Auseinandersetzungen mit Demonstranten kommen könnte, werde es auch am kommenden Samstag wieder ein Platzverbot ab 16.00 Uhr geben: „Weniger Beamte als im vergangenen Jahr werden es heuer sicherlich nicht sein“, sagte Fuik, der die genaue Zahl der eingesetzten Beamten aus polizeitaktischen Gründen nicht bekanntgeben will.

Geldstrafe von bis zu 500 Euro

Das Platzverbot gilt laut Mitteilung der Landespolizeidirektion auf den Straßen und Plätzen zwischen dem Andreas-Hofer-Platz im Westen und der Schmiedgasse östlich des Grazer Congresses, und es gilt auch für die nördlich bzw. südlich angrenzende Albrechtgasse bzw. Landhausgasse. Innerhalb dieser Zone dürfen sich ab Samstag, 16.00 Uhr, nur die Ballbesucher, Bewohner und Anrainer, die Exekutive, Rettung und Feuerwehr, Taxis sowie Casinogäste aufhalten. Übertretungen des Platzverbotes können mit einer Geldstrafe bis 500 Euro geahndet werden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

SJ: Rechtsextrem und neofaschistisch

Der Sprecher des Bündnisses und Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Steiermark, Peter Drechsler, bezeichnete den Akademikerball der Burschenschafter und das Vernetzungstreffen der Identitären als rechtsextreme und neofaschistische Veranstaltungen. „Das zeigt auf, wie stark rechtsextreme Strukturen in Österreich mittlerweile geworden sind, wie offen sie auftreten können, und wie stark sie sich untereinander vernetzen“, so Drechsler, der zum friedlichen Widerstand auffordert.

Studiengebühren und „Überwachungskonzept“

Die Auswirkungen dieser Tendenzen würden sich in der neuen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung widerspiegeln, so Drechsler: „Wir sehen die Einführung von Studiengebühren, was immer klar ein Ziel von Burschenschaften war. Wir sehen ein neues Überwachungskonzept, was so manchen Diktator freuen würde, wenn er das in seinem Land hätte. Die Fetische dieser Organisationen werden auf Staatsebene gehoben und in Gesetze gegossen, die uns bald alle betreffen werden.“

Grazer Grüne fordern Distanzierung

Graz werde am Samstag zum Parkett für Rechtsextreme und Vertreter deutschnationaler Ideologie, hieß es auch von den Grazer Grünen: "Der Begriff akademisch steht in unserem Verständnis für Offenheit im Denken, Wertschätzung von Vielfalt, Internationalität und wissenschaftlich-kritisches Hinterfragen überholter Positionen und nicht für Ausgrenzung, Rückwärtsgewandtheit und Deutschnationalismus, wie ihn die ballveranstaltenden Organisationen vertreten“, kritisierte die Grüne Stadträtin Tina Wirnsberger, dass die Stadt Graz dem Ball im Congress eine öffentliche Bühne bietet.

„Und was die Identitären angeht, so frage ich mich, ob Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) mit ihnen am Ball tanzen oder sich von der neofaschistischen Radaugruppe endlich distanzieren wird. Es ist beschämend, einen Vizebürgermeister in der Stadt der Menschenrechte zu haben, der ein Naheverhältnis zu Rechtsextremen pflegt und nicht bereit ist, sich von diesem Gedankengut zu distanzieren", so Wirnsberger.