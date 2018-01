Mann starb bei Brand: Er hatte Feuer gemacht

Nach dem Brand in einem Grazer Abbruchhaus, bei dem am Mittwoch ein Obdachloser ums Leben gekommen war, steht nun die Ursache fest: Der Mann dürfte selbst unter Drogeneinfluss mit einem Handbunsenbrenner Feuer gemacht haben.

In den Morgenstunden des Mittwoch war die Grazer Berufsfeuerwehr zu dem Brand in dem Abbruchhaus im Bezirk Gries gerufen worden. Einen 21-jährigen Mann konnten die Feuerwehrkräfte retten, der 40-jährige Obdachlose aber starb trotz Reanimationsversuchs - mehr dazu in Obdachloser nach Brand gestorben.

Feuer geriet außer Kontrolle

Mittlerweile haben die Ermittler nun die Ursache gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte: Der Mann dürfte selbst unter Drogeneinfluss mit einem Handbunsenbrenner Feuer gemacht haben, so die Polizei. Dieses geriet außer Kontrolle und griff auf das Dachgeschoß über. Der 40-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung, ergab die Obduktion.