Schrammel vor Wechsel zu Sturm Graz

Thomas Schrammel steht unmittelbar vor einem Wechsel von Rapid zu Sturm Graz. Wie beide Fußball-Bundesligisten am Sonntag bekanntgaben, wird Schrammel am Montag zu medizinischen Tests in Graz erwartet.

Laut den beiden Fußball-Bundesligisten wird der Burgenländer das Trainingslager der Hütteldorfer im spanischen Benidorm verlassen, um am Montag in Graz zu sein.

„Grundsätzliche Einigung“

Nach der erfolgreichen Absolvierung der Untersuchungen könne es „sehr schnell gehen“, sagte Rapids Sportchef Fredy Bickel und ergänzte, mit Sturm habe es eine „grundsätzliche Einigung“ gegeben. Schrammel saß bei Rapid im Herbst zumeist auf der Ersatzbank. Bei Sturm geht man von einem baldigen Abgang des Linksverteidigers Charalampos Lykogiannis aus.

Links: