Gegen Absperrung geprallt: Pkw-Lenker verletzt

Mit einer Betonabsperrung ist am Sonntag ein 45-jähriger Pkw-Lenker in St. Margarethen an der Raab im Bezirk Weiz kollidiert - das Auto wurde in die Luft geschleudert. Bei dem Aufprall wurde der Mann leicht verletzt.

Kurz nach 14.00 Uhr war der Pkw-Lenker auf der Feldbacher Straße (LB 68) von Gleisdorf nach Feldbach unterwegs gewesen, als er plötzlich von der Sonne geblendet wurde. Kurz vor einem eingerichteten Baustellenbereich griff der Mann daher nach seiner Sonnenbrille, war dadurch kurz abgelenkt.

Beim nächsten Blick auf die Fahrbahn sei dann plötzlich eine Betonabsperrung vor ihm gewesen. Auch durch eine Vollbremsung konnte der Pkw-Lenker die Kollision nicht mehr verhindern: Der 45-Jährige fuhr frontal gegen die Absperrung. Durch den starken Anprall wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Alkotest negativ verlaufen

Mit leichten Verletzungen wurde der Unfalllenker vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zwischen 14.30 und 16.00 Uhr blieb die Fahrbahn während der Reinigung durch die Feuerwehr für den gesamten Verkehr gesperrt.