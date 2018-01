Neue Schulungen für pflegende Angehörige

Die Pflege von Angehörigen zuhause stellt viele Menschen vor körperliche und psychische Herausforderungen. Hilfe für pflegende Angehörige soll ab März ein neues Schulungszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren Graz bringen.

80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in der Steiermark werden zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt, was nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend sein kann. Erst vor zwei Tagen hat ein 80-jähriger Mann sich und seine pflegebedürftige Frau aus Überforderung erschossen - mehr dazu in Pensionist erschoss seine Frau und sich selbst (20.1.2018).

Pflegende Angehörige besonders belastet

Unterstützung sei hier ganz entscheidend und notwendig, betont Gerd Hartinger, Geschäftsführer der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) der Stadt Graz: „Wir sehen seit Langem die Notwendigkeit, Strukturen aufzubauen, die im Laiensystem, das heißt, dort wo man zuhause ist, stärken. Die pflegenden Angehörigen sind eine der belastetsten Bevölkerungsgruppen überhaupt in Österreich.“

APA/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert

Nun plant das GGZ ein spezielles Trainingszentrum für pflegende Angehörige, „dort arbeiten wir mit sehr vielen Systempartnern in Österreich und Forschungspartnern Europas zusammen. Es gibt einen Raum für Health Professionals - dort werden Ärzte, Pfleger, Wissenschaftler, Therapeuten usw. ausgebildet - und direkt daneben eine Wohnung, wie sie typischerweise zuhause vorzufinden ist“, so Hartinger.

Möglichkeit praktischer Simulationstrainings

Vermittelt werden grundlegende Pflegekenntnisse und Beratungen - etwa zu Demenzerkrankungen. Vor allem aber bietet das Zentrum die Möglichkeit praktischer Simulationstrainings, so Kerstin Löffler von der Projektleitung: „Es sind sechsstündige Kurse, die zu je zwei Teilen angeboten werden. Die Kurse finden in dieser Trainingswohnung statt, damit das Setting sehr praxisnah ist und man sich so fühlt, als sei man zuhause in einer gewohnten Umgebung.“

Ziel sei, pflegenden Angehörigen neue Fertigkeiten zu vermitteln, um eine häusliche Pflege so lange wie möglich zu unterstützen. Eröffnet wird das neue Albert Schweitzer Trainingszentrum am 1. März. Hilfe und Beratung für pflegende Angehörige bietet neben Caritas, Volkshilfe und Rotem Kreuz übrigens auch die Pflegedrehscheibe der Stadt Graz. Vom Land Steiermark wird außerdem geplant, das Angebot an Pflegeanlaufstellen auf die Bezirke Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Deutschlandsberg auszuweiten.

