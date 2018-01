Nightrace: Countdown in Schladming läuft

Auf dem Zielhang der Schladminger Planai winkt am Dienstag das Highlight im Slalom-Weltcup: Zum 21. Mal steht das Schladminger Nightrace am Programm. Auch die Olympischen Winterspiele 2026 könnten in Schladming stattfinden.

In Schladming steigt am Abend das Nightrace, bei dem mit bis zu 50.000 Zuschauern gerechnet wird. Die ÖBB stellen Sonderzüge ins Ennstal bereit. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, sind bis zu 7.000 Pkw-Parkplätze reserviert. Befestigte Parkplätze gibt es zusätzlich für mindestens 300 Busse im Umkreis von Schladming. Aus sportlicher Sicht gelten die beiden Rivalen Marcel Hirscher und Henrik Kristofferson als Favoriten.

Schladming ist bereit Schladming ist bereit für den Nacht-Slalom. Auch der steirische Schi-Nachwuchs trainiert schon auf eine zukünftige Teilnahme hin. „Steiermark heute“-Reporter Robert Neukirchner besuchte ihn.

Neben dem Slalom-Highlight, das bereits zum 21. Mal in Schladming stattfindet, war hier gemeinsam mit Graz der Austragungsort der Special Olympics Weltwinterspiele. 2013 fand auch zum zweiten Mal die Alpine Ski-WM in Schladming statt. Seit damals erlebt die steirische Wintersporthauptstadt einen Boom: Sowohl im Winter als auch im Sommer sind die Gästezahlen in den letzten fünf Jahren gestiegen.

„Leuchtturmprojekt mehr als gelungen“

Die kritischen Stimmen, die es im Vorfeld der WM gegeben hat, seien verstummt, so Bürgermeister Jürgen Winter: „Wir haben all diese anfangs durchaus kritisierten Infrastrukturen gut genutzt, um hier vor Ort nachhaltig den Tourismus weiter zu fördern und zu steigern und somit die wirtschaftliche Grundlage als solche zu sichern - und das Leuchtturmprojekt der Politik ist mehr als nur gelungen.“

Mit der zweiten alpinen Ski-WM hat man aber in Schladming - wie man hört - noch nicht genug. So würde man gerne mit Graz, Bayern und Slowenien Austragungsort für Olympische Winterspiele sein. Noch ist das allerdings eine Vision, obwohl Winter sich durchaus vorstellen könne, dass diese 2026 Realität werden könnte. Zum einen wären es dann 50 Jahre nach den ersten Olympischen Spielen in Österreich - zum anderen will das internationale Olympische Komitee ab 2026 der Gigantomanie abschwören und nachhaltige Olympische Spiele veranstalten.

Erste Vorgespräche

Winter betont: „Die Agenda 2026 zeigt ganz klar auf, dass auch dort ein Paradigmenwechsel angedacht ist - und nur dann hat es einen Sinn, auch darüber nachzudenken. Die grundsätzlichen Möglichkeiten sind in Österreich gegeben und wir sind überzeugt davon, mit einer guten Möglichkeit hier unseren Beitrag in Schladming leisten zu können.“ Erste Vorgespräche dazu soll es bereits am Dienstag vor dem Start des Nightrace geben.

