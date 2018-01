Rodelunglück: Mann starb natürlichen Todes

Jener Rodler, der am Wochenende in Schladming im Bezirk Liezen tot aufgefunden worden ist, ist an einem internistischen Notfall gestorben. Zu diesem Ergebnis hat die am Dienstag veröffentlichte Obduktion geführt.

Gegen 12.00 Uhr war der Mann von einem Skilehrer am Pistenrand auf rund 1.400 Metern Seehöhe aufgefunden worden. Doch die Hilfe kam zu spät; der Mann verstarb noch auf der Hochwurzen-Piste - mehr dazu in Rodler in Schladming tot gefunden (21.1.2018).

Bereits am Vormittag war der 59-Jährige mit mehreren Begleitern zu einer Rodeltour aufgebrochen, wobei er jedoch den Anschluss zur Gruppe verlor. Zu Fuß dürfte er dann einen Teil der Skipiste abgestiegen sein.

Leiche zur Bestattung freigegeben

Als er für das folgende Flachstück wieder die Rodel verwendete, starb er laut dem Obduktionsergebnis vom Dienstag eines natürlichen Todes. Seine Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben zur Bestattung freigegeben.