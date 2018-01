Ski: Hirscher gewinnt Schladminger Nightrace

Marcel Hirscher hat zurückgeschlagen: Zwei Tage, nachdem er in Kitzbühel von Henrik Kristoffersen geschlagen worden war, setzte sich der Salzburger am Dienstag beim Nightrace in Schladming durch.

Fünf der bisherigen Duelle in diesem Winter mit Kristoffersen hatte Hirscher gewonnen, zuletzt am Sonntag in Kitzbühel setzte sich aber der Norweger vor dem Salzburger durch. Zwei Tage später war die erfolgreiche Revanche vor über 40.000 Zuschauern perfekt. Zudem durfte sich Hirscher über den 500. Sieg eines Österreichers in einem Herren-Rennen im Weltcup freuen - mehr dazu in Gelungene Kitz-Revanche (sport.ORF.at).

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Unsportliche Zuschauer sorgen für Ärger

Unschöne und unsportliche Begleiterscheinung im Finale waren einige Schneebälle, die bei der Fahrt von Kristoffersen auf die Piste geworfen wurden - entsprechend verärgert war der Norweger im Ziel auch.

„Es war am Limit, ich musste richtig Gas geben“, sagte Hirscher im ORF-Interview. „Es tut mir leid, dass da ein paar Deppen dabei waren. Aber der Rest des Publikums war ein Wahnsinn. Der Sieg ist toll, heute hier den 54. Sieg feiern zu dürfen, das ist cool. Die ganze Familie ist dabei, das ist ein Heimrennen für mich. Ich versuche, den Ball flach zu halten und mich von so unglaublichen Zahlen nicht ablenken zu lassen.“

