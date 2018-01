Wirtschaftskammer baut Talentcenter aus

Im Talentcenter der Wirtschaftskammer können junge Menschen testen, wo ihre Begabungen liegen. Da der Andrang immer größer wird, wird es nun - nur ein Jahr nach der Eröffnung - massiv aufgestockt.

Schüler, die ihre Talente „checken“ lassen wollen, durchlaufen im Talentcenter eine umfangreiche Testbatterie: Dabei werden vor allem kognitive Fähigkeiten, Motorik, Aufnahmefähigkeit sowie allgemeine und berufsrelevante Kenntnisse erhoben. Wissenschaftlicher Partner bei der Entwicklung der Tests ist das Psychologie-Institut der Universität Graz, das auch den sogenannten „Reportgenerator“, der die Testergebnisse in automatisierter Form in eine leicht verständliche Alltagssprache übersetzt, entwickelt hat.

WK Steiermark

Mit an Bord des Talentcenters ist aber auch der Landesschulrat. Um die Schüler am weiteren Bildungsweg gut zu begleiten, helfe man auch in den Schulen dabei, die Ergebnisse zu interpretieren, und auch die Eltern können miteingebunden werden, so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Dieser Befund, den die Schüler mitbekommen, der soll übersetzt werden von den Berufsorientierungslehrern, aber es ist auch notwendig, das über die Schulen auch an die Eltern zu transportieren.“

Kapazitäten werden fast verdoppelt

Im ersten Betriebsjahr nutzten mehr als 4.000 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren das Angebot des Talentcenters - das entspreche mehr als einem Drittel des gesamten Altersjahrgangs, heißt es vonseiten der Kammer - mehr dazu in WK auf Talentsuche: Erfolgreiche Jahresbilanz (12.7.2017)

Im laufenden Schuljahr werden an die 5.000 Schüler erwartet - damit seien die bestehenden Möglichkeiten dann aber auch schon erschöpft, und die Warteliste sei lang. Mit einer Investition von 250.000 Euro will man nun im Sommer die Kapazitäten auf 9.000 Schüler ausbauen.

Ab 2019 nicht mehr gratis

„Das entspricht fast einer Vollabdeckung“, betonte am Mittwoch der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk. Weil daher jedoch zusätzliche laufende Kosten von rund 100.000 Euro entstehen, werde ab 2019 ein Unkostenbeitrag von 15 Euro pro Schüler eingehoben werden - bisher war das Testangebot für die Schüler gratis. Der Gesamtwert des angebotenen Checks wurde vonseiten des Talentcenters mit 350 Euro beziffert.

Link: