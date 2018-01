Milder Winter: Pollensaison startet bereits jetzt

Der milde Winter versetzt die Natur in einen Vorfrühling: Bereits am Donnerstag beginnt laut Experten der Pollenflug in der Steiermark. Allergiker müssen sich 2018 also auf eine extrem lange Pollensaison einstellen.

Während es im Norden der Steiermark noch tiefwinterlich ist, herrschen im Süden zwar winterliche, aber sehr milde Temperaturen. Daher beginnen die Pollen heuer noch früher als in den vergangenen Jahren zu fliegen.

Rechtzeitige Reaktion wichtig

Die Experten sind sich einig: „Während wir in den vergangenen Jahrzehnten den Patienten gesagt haben ‚Bis März müssen Sie nichts befürchten, nichts erwarten‘, müssen wir das jetzt ändern. Die letzten Jahre immer früher und heuer ganz besonders früh - so ab dem 25. Jänner - beginnt der Pollenflug von Hasel und Erle“, schildert der Dermatologe Werner Aberer vom LKH Graz.

Katharina Bastl; www.pollenwarndienst.at

Für Allergiker bedeutet das, dass sie mit einer deutlich verlängerten Pollensaison leben müssen. Wichtig sei nun, rechtzeitig zu reagieren: „Es gibt sehr gute milde Antihistaminika, gut verträgliche Mittel, die man aber nicht dann nimmt, wenn die Nase, die Augen verschwollen sind, jucken, tränen, sondern die man möglichst mit dem ersten Pollenflug nehmen sollte - und dann täglich. Das ist zulässig, dafür sind sie gemacht, dafür sind diese Präperate auch da und damit kann man vieles von den später starken Beschwerden abfangen.“

Jedes vierte Kind betroffen

Daher ist es so wichtig, den frühen Beginn der Pollensaison zu beachten. Nicht zuletzt wegen der immer länger werdenden Pollensaison nimmt die Anzahl der Allergiker zu: Jedes vierte Volksschulkind ist bereits betroffen - und die Allergien nehmen im Alter nicht mehr so stark ab wie früher.

