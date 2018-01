Kinder auf Spritztour mit gestohlenem Pkw

In Graz haben ein 14 Jähriger und sein 11 Jahre alter Cousin am Mittwoch einen Wagen gestohlen und sind damit nach Seiersberg gefahren. Als ihnen der Treibstoff ausging, ließen die Kinder das Fahrzeug zurück.

Im Grazer Bezirk Jakomini entdeckten die beiden Kinder am Mittwoch das unversperrte Auto samt Schlüssel. Der 14 Jahre alte Bursch setzte sich ans Steuer, sein 11 Jahre alter Cousin nahm am Beifahrersitzt Platz.

Wagen an Ampel stehen gelassen

Danach fuhren die beiden Rumänen kilometerweit durch Graz und hielte erst in der Nachbargemeinde Seiersberg, als ihnen der Treibstoff ausging. An einer Ampel ließen sie den Wagen stehen und machten sich zu Fuß auf den Weg zurück nach Graz. Sie wurden von Passanten beobachtet und schließlich von der Polizei aufgegriffen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Laut Beamten betteln die Kinder mit ihren Eltern in Graz.

Mit gestohlenem Auto auch Unfall gebaut

Am gestohlenen Wagen wurden Beschädigungen festgestellt, weshalb die Ermittler von einem möglichen Unfall ausgehen. Die Erhebungen dazu dauern an. Laut Polizei hatte der Besitzer des Auto nicht bemerkt, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde.