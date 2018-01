Die 20. Opernredoute „glitzert, funkelt, prickelt“

Die 20. Grazer Opernredoute am Samstag wird - so Opernintendantin Nora Schmid - „glitzern, funkeln, prickeln“. Beim Jubiläumsball ist einiges neu - etwa ein nicht ganz menschliches Conférencier-„Duo“.

Die erste Opernredoute fand am 9. Jänner 1999 statt - schon damals war Bernd Pürcher Teil des Opernredoute-Teams, seit 2016 zeichnet er alleine für die Organisation verantwortlich. Über den Stellenwert des Balles sagt er: „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Opernredoute aus dem gesellschaftlichen Leben unserer wundervollen Stadt und unseres wunderschönen Landes nicht wegzudenken ist.“ - mehr dazu in „Opernredoute muss Opernredoute bleiben“.

Viel Prominenz angekündigt

Dementsprechend ist der Ball auch Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und Sport: Sebastian Kurz (ÖVP) etwa war als Außenminister ein treuer Redoute-Besucher, als Kanzler allerdings kann er Graz dieses Mal aber nicht die Ehre geben. Nichtsdestotrotz hat sich viel Prominenz angekündigt - mehr dazu in Viel Prominenz bei 20. Grazer Opernredoute.

Zwei Premieren und ein Abschied

Eine Premiere gibt es beim Conferencier - diesen gibt erstmals ein „Duo“, nämlich Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan - ein gebürtiger Grazer - mit Pappmache-„Kollegin“ Gisela Hering. Die ukrainische Chefdirigentin der Oper, Oksana Lyniv, wird erstmals den Auftakt leiten, für den am Ende der Saison scheidenden Ballettchef Jörg Weinöhl ist es die letzte Redoute.

Wenn der Ball eröffnet wird, ist aber schon viel Arbeit getan: 70 Stunden dauert allein der Aufbau - mehr dazu in Vom Keller bis zum Dach -, auch der (Blumen-)Schmuck des Hauses ist herausfordernd - mehr dazu in „Carpe Diem“ für eine rauschende Ballnacht. Und nicht nur die Ballbesucherinnen schlüpfen für die Opernredoute in ihre schönsten Roben - mehr dazu in Kleider machen Leute -, auch die Oper selbst bekommt jedes Jahr ein neues „Ballkleid“ - mehr dazu in Ein neues „Ballkleid“ für die Oper.

1.001 Nacht, Ratpack und Diana Ross

Die Arbeit zahlt sich aber aus: Den Besuchern wird weit mehr als „nur“ Walzervergnügen geboten - etwa die Glasbrücke mit dem kulinarischen Highway, wo es unter anderem „Würstel und die zehn besten Winzer der Steiermark“ gibt.

Marija Kanizaj / Opernredoute

In der Montagehalle ist eine Nacht lang Basar-Stimmung in einem großen Zelt, in der Tanzbar entsteht eine „Ratpack“-Welt mit entsprechender Musik. Auf der Studiobühne wartet die Diskothek mit DJ Wolf, die von Mignon Ritter als „Brücke in die 70er-Jahre“ gestaltet wird, mit Tributes an die Zeit von Diana Ross, David Bowie und John Travolta.

Für die Gäste bereit stehen 700 Flaschen Prosecco

1.000 Flaschen Champagner

1.500 Paar Sacherwürstl

3.000 Weinflaschen

4.000 Champagnergläser

Nicht billig, aber wertvoll

214 Euro kostet eine Eintrittskarte – ohne Tischreservierung. Der hohe Preis lasse sich allerdings durch den immensen technischen und künstlerischen Aufwand erklären, so Pürcher und setzt fort: Die Opernredoute sei ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.

Die Preise für Getränke und Speisen blieben im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert: Ein Sacherwürstl mit Senf, Steirerkren und Gebäck kommt nach wie vor auf 7,50 Euro, ebenso wie die Gulaschsuppe mit Gebäck. Das Glas Prosecco wurde im Preis von 6,10 auf 6,30 Euro angehoben. Das kleine Glas Bier ist heuer wieder leicht teurer geworden, von 4,30 auf 4,50 Euro.

