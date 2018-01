Energiearmut: Schuldenfalle Stromkosten

Rund 30.000 Menschen in der Steiermark können ihre Stromrechnungen nicht bezahlen. Schulden sind oft die Folge. Caritas und Energie Steiermark wollen Betroffenen mit 100.000 Euro helfen.

In Österreich gelten aktuell etwa 1,2 Millionen Menschen als armutsgefährdet. Gerade in der kalten Jahreszeit werden für viele die Heizkosten zum Thema. Um etwa 30.000 betroffenen Menschen in der Steiermark unter die Arme zu greifen, hat die Energie Steiermark gemeinsam mit der Caritas jetzt die sogenannte „Partnerschaft gegen Energiearmut“ ins Leben gerufen. 100.00 stehen für finanzielle Hilfeleistungen zur Verfügung.

Wenn Stromkosten zum Schuldenberg werden

Energie Steiermark Vorstandssprecher Christian Purrer: „Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt 800 - 1.000 Euro im Jahr für seinen Stromverbrauch und diese ärmeren Haushalte, die teilweise schlechtere Geräte haben, schlecht gedämmte Wohnungen haben, die zahlen oft 1.000 - 1.500 Euro pro Jahr und kommen dementsprechend schneller in den Rückstand. Das sind dann monatliche Raten von 100 Euro und das ist bei geringem Einkommen ein sehr hoher Betrag.“

100.000 Euro sollen Zukunft geben

Um betroffenen Menschen zu helfen, hat die Energie Steiermark jetzt einen Fonds mit 100.000 Euro eingerichtet. Zusätzlich stellt man kostenfreie Beratungen zur Verfügung. Mit den finanziellen Mitteln werden von der Caritas etwa akute Zahlungsrückstände ausgeglichen oder verstärkt Beratungen durchgeführt, so Caritasdirektor Herbert Beiglböck: „Ich denke, mit 100.000 Euro können wir schon vielen Menschen in der Beratung helfen und ich gehe davon aus, dass wir schon einigen hundert Menschen wirklich einen Beitrag geben können, damit sie Energierechnungen begleichen und wieder schuldenfrei in die Zukunft gehen können.“

Menschen mit Erfahrung als Berater

Beratungstätigkeit sei ganz entscheidend, denn nur so könne man auch zukunftsorientiert zu energieeffizienteren Haushalten kommen. In diesem Bereich wird die Caritas ihr Personal weiter aufstocken und zwar mit Menschen, die selbst längere Zeit arbeitslos waren. „Die Chance, die wir in dieser Beratung sehen, liegt darin, dass wir hier Menschen haben, die in der Sprache, in der Lebenserfahrung diesen Menschen ähnlicher sind und das auch besser vermitteln können, was notwendig ist, damit Energie gespart werden kann,“ so Beiglböck.

Anberaumt ist die Kooperation vorerst bis September 2018. Laut Purrer könnte sie jedoch fortgeführt bzw. finanziell gesehen ausgeweitet werden.

Link: