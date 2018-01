Arbeiter aus Dachfenster zwei Meter abgestürzt

Ein 51 Jahre alter Arbeiter ist am Freitag bei Arbeiten an einem Dachstuhl in Bruck an der Mur zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei laut Rotem Kreuz schwere Kopfverletzungen.

Der Arbeiter aus dem Bezirk Graz-Umgebung arbeitete am Freitag im Dachstuhl eines mehrgeschossigen Gebäudes in Bruck an der Mur. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache aus rund zweieinhalb Metern durch ein Dachflächenfenster in die Tiefe und verletzte sich schwer. Laut Rotem Kreuz erlitt der Zimmerer schwere Verletzungen am Kopf.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, D. Fladl,

Ein Arbeitskollege, der den Unfall nicht beobachtet hatte, fand den 51-Jährigen kurze Zeit später und verständigte die Einsatzkräfte. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur war am Rettungseinsatz beteiligt. Mit einem Drehleiterfahrzeug mussten sie den Schwerverletzten aus dem Gebäude transportieren. Er wurde in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, gebracht.