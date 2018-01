Zwei Schwerverletzte bei Forstunfällen

Bei Forstunfällen sind am Freitag und am Samstag zwei Männer schwer verletzt worden: Im Bezirk Graz-Umgebung fiel ein Baum auf die Beine eines 70-Jährigen, in der Südoststeiermark traf ein Ast einen 48-Jährigen am Kopf.

In Altneudörfl wollte am Freitag ein 71-jähriger Waldbesitzer mit zwei Helfern einen etwa 35 Meter hohen Baum fällen. Nachdem einer der beiden Helfer die Seilwinde betätigte und der Baum in Richtung Traktor stürzte, bemerkte der 39-Jährige, dass er sich offenbar in der Länge des Baumes verschätzt hatte.

Von Ästen am Kopf getroffen

Während er sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, wurde der andere Helfer von Ästen am Kopf, an den Armen und an den Beinen getroffen. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Baum stürzte auf Beine

In Werndorf im Bezirk Graz-Umgebung schnitt ein 70-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn einen Baum um - der Baum verfing sich aber und fiel nicht zu Boden.

Als die beiden mit einem Seil nachhelfen wollten, stürzte der Baum auf die Beine des 70-Jährigen - der Pensionist erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.