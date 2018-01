Tourengeher schwer verletzt

Auf dem Schatterzinken im Bezirk Murtal ist am Sonntag ein Skitourengeher schwer verletzt worden. Der 60-jährige Grazer kam bei der Abfahrt zu Sturz und musste vom Rettungshubschrauber geborgen werden.

Der Grazer hatte gemeinsam mit zwei weiteren Alpinisten eine Skitour vom Bretsteingraben kommend auf den Schattnerzinken unternommen. Bei der Abfahrt fuhr der 60-Jährige zuerst in eine steile Schneerinne ein, wobei er laut Polizei nach rund 100 Metern bei einem Schwung zu Sturz kam.

Ins LKH Rottenmann geflogen

Seine beiden Begleiter leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der schwer verletzte 60-Jährige wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins LKH Rottenmann geflogen.

