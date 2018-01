Mindestsicherung: Zahl der Bezieher sinkt

Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in der Steiermark sinkt – derzeit sind es 17.444. Am Montag plädierte Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) für eine bundesweit einheitliche Lösung nach steirischem Vorbild.

Gab es in den vergangenen Jahren in der Steiermark noch rund 20.000 Mindestsicherungsbezieher, seien es derzeit 17.444, so Soziallandesrätin Kampus: Als Hauptgründe für den Rückgang nannte sie den Wirtschaftsaufschwung und den damit verbundenen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Nur ein Drittel bekommt vollen Betrag

Laut Kampus habe sich außerdem das steirische System bewährt, wonach die Mindestsicherung in der Höhe von maximal 863 Euro zwölfmal pro Jahr ausgezahlt wird. Nur ein Drittel der Bezieher würde die volle Mindestsicherung erhalten, die übrigen zwei Drittel seien sogenannte „Aufstocker“: „Das heißt, da habe ich ein anderes Einkommen – gehe zum Beispiel arbeiten – und beziehe zusätzlich die Mindestsicherung. Im Schnitt bekommen diese zwei Drittel 330 Euro“, schilderte die Soziallandesrätin.

3.000 aus der Mindestsicherung in die Arbeit

Von den 17.444 Beziehern sind rund 7.200 beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, können also arbeiten. „Der Rest sind Kinder, ältere Menschen, denen die Pensionsjahre fehlen, Menschen mit Behinderung, Frauen mit Betreuungspflichten oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können. Im vergangenen Jahr ist es gelungen, dass 3.000 Menschen aus der Mindestsicherung in die Arbeit gekommen sind. Das ist mein oberstes Ziel: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Menschen wollen arbeiten“, so Kampus.

Großteil der Bezieher sind Österreicher

Doch nicht jeder wolle arbeiten: Im Jahr 2017 verhängte das Land Steiermark mehr als 1.000 Sanktionen, vor allem dann, wenn Menschen sich weigerten, sich beim AMS als arbeitslos vormerken zu lassen. Kampus weigere sich, Bezieher als Sozialschmarotzer abzustempeln, allerdings sei „jede Form von Sozialmissbrauch abzulehnen“ und werde vom Land auch nicht akzeptiert.

70 Prozent der Mindestsicherungsbezieher kommen aus Österreich, rund 25 Prozent aus Nicht-EU-Staaten, und die übrigen fünf Prozent stammen aus der Europäischen Union. Für Landesrätin Kampus habe sich das steirische Modell bewährt - sie fordert daher ein österreichweit einheitliches Modell nach steirischem Vorbild. Ihr Optimismus, dass dies auch umgesetzt werde, halte sich aber in Grenzen.

