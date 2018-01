Fahrerflucht: Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Graz-St. Leonhard ist am Montag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem Pkw-Lenker, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll.

Die 51-jährige Grazerin war am Montagmorgen auf der Plüddemanngasse im Kreuzungsbereich zur Ruckerlberggasse unterwegs - erlaubterweise auf der Busspur. Laut Polizei wollte zeitgleich ein bisher unbekannter Pkw-Lenker in die Plüddemanngasse einbiegen.

Silberner Kombi wird gesucht

Der Autofahrer dürfte die Radfahrerin übersehen haben - die Frau bremste ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei aber zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Da sich der Unfall im morgendlichen Berufsverkehr ereignete, hofft die Polizei auf Zeugen - sie mögen sich melden. Bei dem fahrerflüchtigen Fahrzeug handle es sich laut Polizeiangaben um einen silbernen Kombi.