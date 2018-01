Von Ast getroffen: Forstarbeiter schwer verletzt

Bei Holzschlägerungsarbeiten ist am Montag in Feldbach ein 20-Jähriger schwer verletzt worden: Ein herabfallender Ast traf den Mann am Oberkörper.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war Montagvormittag in Feldbach mit Forstarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes schlug der umfallende Stamm einen Ast von einem danebenstehenden Baum ab - der Ast fiel aus rund sechs Metern Höhe auf den Mann und traf diesen am Oberkörper.

Schutzausrüstung verhinderte Schlimmeres

Ein anwesender Bekannter verständigte die Rettung. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber zum UKH Graz gebracht. Während der Arbeiten trug der 20-Jährige laut Polizei eine Schutzausrüstung und einen Helm.