Karlau: Justizwache fordert mehr Personal

In den vergangenen Tagen haben gleich zwei Vorfälle die Justizanstalt Graz-Karlau in die Schlagzeilen gebracht: Zwei Häftlinge verletzten insgesamt elf Justizwachebeamte. Diese fordern jetzt mehr Unterstützung und Personal.

Die Arbeitsbedingungen in der Justizanstalt Karlau werden immer schwieriger und die Häftlinge immer aggressiver – das sagt die Gewerkschaft der Justizwachebeamten. Alleine in den vergangenen Tagen wurden elf Beamte verletzt: Am Samstag randalierte ein Häftling in seiner Zelle und biss sogar einen Beamten – mehr dazu in Häftling randaliert in Zelle, in der Nacht auf Montag steckte ein weiterer Mann seine Zelle in Brand – mehr dazu in Häftling zündet Zelle an.

Häftlinge werden immer aggressiver

Die zunehmende Aggression der Häftlinge führt Stefan Jud von der Gewerkschaft auf den Personalmangel in der Anstalt zurück - jede zehnte Planstelle sei nicht besetzt: „Wir müssen irrsinnig viele Nacht- und Wochenenddienste leisten. Das heißt auch konkret, dass die Justizanstalt Graz-Karlau in einem Jahr bis zu 14.000 Überstunden leisten muss.“ Das führe dazu, dass auch die Werkstätten immer wieder geschlossen blieben, wodurch sich Häftlinge nicht betätigen könnten.

Warten auf zugesagte Unterstützung

Unterstützung sei zwar versprochen, bisher aber noch nicht umgesetzt worden, so Jud: „Vom vorigen Justizminister, dem Herrn Brandstetter, ist uns zugesagt worden, dass wir persönliche Schutzausrüstung für die Justizwachebeamten – speziell für die Einsatzgruppe – bekommen. Bis heute wurde diese persönliche Schutzausrüstung nicht ausgefolgt und meines Erachtens noch nicht einmal bestellt.“

Auch Ausbildungen fanden noch nicht statt

Auch bei den Schulungen werde Zugesagtes nicht umgesetzt: „Wir hätten eine Ausbildung gehabt an den Teleskopschlagstöcken - diese Ausbildung ist aufgrund des Personalmangels und des Zeitmangels im vorigen Jahr verschoben worden, und leider hat das Personal diese Schlagstöcke nicht erhalten."

Die Gewerkschaft fordert nun eine rasche Personalaufstockung - Justizwachebeamte seien aber nicht leicht zu finden: Auch die Justizanstalt Graz-Jakomini kämpft laut Gewerkschaft seit längerem mit einem Personalmangel – mehr dazu in Justizwache am Limit (24.11.2017).