Lehrberufe boomen in der Steiermark

In der Steiermark hält der Aufwärtstrend bei Lehrberufen an: Obwohl es immer weniger Jugendliche gibt, entscheiden sich laut Wirtschaftskammer immer mehr von ihnen für eine Lehre.

4.259 junge Steirer starteten 2017 ins erste Lehrjahr einer betrieblichen Lehrlingsausbildung - das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor.

15.300 Lehrlinge

Weitere 437 Jugendliche begannen eine Lehre in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung - und das, obwohl es immer weniger Jugendliche gibt: So sank die Zahl der Jugendlichen im Altersjahrgang der 15-Jährigen allein in den vergangenen zehn Jahren von 14.000 auf 11.300 - ein Minus von fast 20 Prozent.

Insgesamt wurden 2017 in der Steiermark 15.300 Lehrlinge in 5.000 Betrieben auf eine berufliche Zukunft vorbereitet, 5.926 Kandidaten bestanden ihre Lehrabschlussprüfung. Die meisten Lehrlinge wurden in Graz ausgebildet, gefolgt von den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz und Bruck.

WK-Präsident über Neider

Für Josef Herk, den Präsidenten der steirischen Wirtschaftskammer, sind die Zahlen ein klares Zeichen, dass die Lehre nach wie vor hoch im Kurs steht: "Die halbe Welt beneidet uns um unser duales Ausbildungssystem. Angesichts der immer wieder kehrenden Debatte rund um die Gewerbeordnung bin ich mir allerdings nicht sicher, ob man sich auch in unserem Land der vielen Vorteile - wie etwa einer international auffällig niedrigen Jugendarbeitslosigkeit - bewusst ist.“

Metalltechniker und Einzelhandelskauffrau

Metalltechnik ist weiterhin der am häufigsten ausgebildete Lehrberuf der Steirer - 2.062 Jugendliche erlernen aktuell diesen Beruf. 1.815 Lehrlinge sind in Einzelhandelslehrberufen beschäftigt, 1.379 erlernen den Lehrberuf Elektrotechnik, 1.144 den Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik. Weibliche Lehrlinge wählen am öftesten den Lehrberuf der Einzelhandelskauffrau (1.261), im Ranking folgen die Lehrberufe Bürokauffrau (496), Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin) (481) und Metalltechnikerin (240).

6.608 Lehrlinge (43,1 Prozent) wurden in Gewerbe- und Handwerksbetrieben ausgebildet, 2.641 (17,2 Prozent) in Industriebetrieben.

Lehre mit Matura bleibt gefragt

Weiterhin stark nachgefragt ist dabei auch die Lehre mit Matura. Etwa 1.600 junge Steirer waren im Vorjahr in diesem Ausbildungsmodell in Vorbereitungslehrgängen auf ihre Berufsreifeprüfung.

