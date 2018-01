Haus ausgebrannt: Polizei rettete Frauen

In Lebring im Bezirk Leibnitz ist am Dienstag ein Einfamilienhaus völlig ausgebrannt. Die Beamten einer Polizeistreife wurden dabei zu Lebensrettern, als sie zwei betagte Frauen aus dem Haus retteten.

Die beiden Frauen, die das Haus in Lebring bewohnten, sind 77 bzw. 87 Jahre alt, die 87-Jährige ist pflegebedürftig. Als das Feuer ausbrach, versuchten die beiden Frauen noch, vor den Flammen zu flüchten, doch die 87-Jährige schaffte es nur bis zur Haustür.

Polizisten sahen Rauch

Da kamen zufällig zwei Polizeibeamte vorbei, schildert Uwe Ausweger von der Polizei Lebring: „Eine Streife ist vorbeigefahren und hat den Rauch gesehen. Die beiden Frauen sind schon vor dem Haus gestanden, aber die Pflegebedürftige wäre alleine nicht die Stiegen runter gekommen - die Kollegen haben sie dann in Sicherheit gebracht: Sie haben sie genommen und sind langsam mit ihr vom Haus weggegangen.“

Feuerwehr der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen

Niemand verletzt

Dank des Einschreitens der Beamten kamen die beiden Frauen mit dem Schrecken davon: „Sie waren zur richtigen Zeit zufällig grad dort, und es passt alles. Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert: Die beiden Frauen konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden und sind nun in einem Hotel untergebracht“, so Ausweger.

Haus innen vollständig zerstört

Die Feuerwehr hatte bei den Löscharbeiten damit zu kämpfen, dass die Flammen in dem alten Gebäude, in dem innen viel aus Holz gemacht ist, immer wieder neue Nahrung fand - mit der Konsequenz, so Ausweger, „dass das Haus innen vollständig zerstört ist“.

Feuerwehr der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen

Noch ist die Brandursache völlig offen - die Ermittler nehmen ihre Arbeit in der Brandruine am Mittwoch auf.