Gestohlene Räder per GPS in Ungarn geortet

Ein auf einem Fahrrad montierter GPS-Tracker hat zur raschen Klärung mehrerer Bike-Diebstähle in Ostösterreich beigetragen: In Ungarn wurden drei Rumänen gefasst, in deren Lieferwagen sich 17 gestohlene Bikes befanden.

Ein 29-jähriger Leobener hatte am Mittwoch auf der Polizeiinspektion Erzherzog Johann-Straße gemeldet, dass ihm in der Nacht davor sein Fahrrad entwendet worden sei, darauf befinde sich aber ein GPS-Tracker.

17 Bikes nahe rumänischer Grenze entdeckt

Laut Auswertung musste sich das Rad nahe der ungarisch-rumänischen Grenze befinden. Die obersteirischen Beamten stellten über das Polizeikooperationszentrum Nickelsdorf im Burgenland Kontakt zu ihren ungarischen Kollegen her, und die ungarischen Polizisten hielten dann - mit den Positionsangaben versorgt - im Grenzgebiet zu Rumänien zwei Lieferwagen an.

Auf freiem Fuß angezeigt

Unter den sichergestellten 17 Fahrrädern befand sich auch jenes des Leobeners. Die drei Rumänen im Alter zwischen 26 und 34 Jahren behaupteten, dass sie die Bikes auf einem Flohmarkt gekauft hätten; sie wurden angezeigt, blieben aber auf freiem Fuß. Elf der 17 Fahrräder konnten mittlerweile ihren Besitzern zugeordnet werden.