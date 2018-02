Krebstherapien werden immer individueller

Anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar informiert das Krebszentrum an der Uniklinik Graz über neue Therapien und Früherkennungsmethoden. Die Behandlungsmethoden werden immer besser, die Therapien individuell abgestimmt.

Rund 6.000 Steirer bekommen laut Statistik Austria pro Jahr die Erstdiagnose Krebs. Die Zahl derer, die mehrere Jahre mit einer Krebserkrankung leben, steigt ständig. Österreichweit waren es laut aktueller Krebsstatistik rund 341.000 Menschen. Rund 3.000 Steirer sterben jährlich an den Folgen einer Krebserkrankung.

Weil die Steirer immer älter werden, wird die Zahl der Krebserkrankungen aber trotzdem steigen, so die Experten.

Früherkennung und neue Therapien

Das Sterblichkeitsrisiko geht tendenziell zurück, weil der Krebs oft früh erkannt wird. Die Überlebenschancen steigen aber auch durch neue Therapieformen, etwa die personalisierte Krebstherapie, erklärt Herbert Stöger von der Onkologie am Universitätsklinikum Graz.

Von Fall zu Fall verschieden

„Ich kann heute einen Krebs anschauen - das ist ein sehr kompliziertes Vorgehen - und sagen: In diesem Fall wird dieses neue Medikament wahrscheinlich am besten helfen, währenddessen bei einem anderen Krebs der gleichen Art und Weise dieses Medikament absolut nicht hilfreich sein kann“, so Stöger.

Forschung in Graz

In Graz arbeiten und forschen am Krebszentrum der Uniklinik Experten aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen: Neue Techniken der Strahlentherapie ersetzen zum Teil bereits chirurgische Eingriffe, intensiv geforscht wird an Tumoren.

Früherkennung im Blut

Eine neuen Methode zur Früherkennung im Blut könnte schon in wenigen Jahren Realität werden, sagte Herbert Stöger: „Es wird weltweit fieberhaft daran gearbeitet, durch eine einfache Blutabnahme winzigste Tumorteilchen zu entdecken und so noch früher einen Krebs zu finden.“

Prostata- und Brustkrebs

Die häufigste Krebserkrankung bei Männer ist der Prostatakrebs, bei den Frauen der Brustkrebs. Auf Platz zwei folgt der Lungenkrebs - die Frauen haben hier massiv aufgeholt. Dritthäufigste Krebsart ist Darmkrebs.

