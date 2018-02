Designmonat Graz beginnt heuer am 5. Mai

Ab 5. Mai findet auch heuer der Designmonat Graz statt. Das Event, das von einem britischen Architekturmagazin unter die besten 50 Events des Jahres gewählt wurde, findet heuer zum insgesamt zehnten Mal statt.

Von 5. Mai bis 3. Juni sorgt das Festival in der UNESCO City of Design Graz zum zehnten Mal für Programm von für und mit nationalen und internationalen Kreativschaffenden sowie mit Gästen aus den Partnerstädten aus dem Netzwerk der Creative Cities.

Im Vorjahr besuchten mehr als 91.000 Besucher die 126 Programmpunkte mit 431 Designern und Labels.

Programmthema Toleranz

Toleranz ist Programmfokus des heurigen Designmonat Graz: Subjektive Empfindungen und objektivierbare Parameter stehen sich beim Thema „gutes Design“ gegenüber. Gutes Design überschreitet Grenzen und braucht kreatives Eskalieren. Wie fördert man dieses im Designprozess? Und was macht die herausfordernde Beziehung von Toleranz und Design aus? Auf diese Fragen werden Antworten gesucht und geboten.

Auch Fokus in der Region Hartberg-Pöllau

Der Designmonat Graz 2018 wird am 4. Mai im Joanneumsviertel eröffnet gemeinsam mit einer Interior- und Produktdesign-Ausstellung. Im Anschluss findet die Designers Night in der Helmut-List-Halle statt. Ebenfalls am Eröffnungswochenende: das Designers Breakfast des Formats „Design in the City“. Zudem gibt es einen Designmonat-Fokus in der Region Hartberg-Pöllau.

Link: