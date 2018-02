Neue Vorwürfe gegen Burschenschaft Leder

Nachdem sich die Leobner Burschenschaft Leder vom Sujet, nicht aber vom homosexuellenfeindlichen Inhalt ihres jüngsten Flyers distanziert hat, erhebt die Sozialistische Jugend (SJ) Steiermark weitere Vorwürfe. Es geht um Postings des Leder-Schriftführers.

„Es liegt nahe, dass diese Burschenschaft mit nationalsozialistischem Gedankengut durchsetzt ist“, so Peter Drechsler, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Steiermark und Gemeinderat in Leoben.

Wehrmachtsoffiziere geehrt

Recherchen der Sozialistischen Jugend würden belegen, so Drechsler, dass der Schriftführer der Leobener Burschenschaft Leder und ehemaliger FPÖ-Gemeinderat auf seinem privaten Facebook-Profil regelmäßig Beiträge der Seiten „Ritterkreuz and the Ritterkreuzträger Wehrmacht“ oder „Die Deutsche Luftwaffe“ teilt. In diesen Beiträgen werden Wehrmachtsoffiziere geehrt, unter anderem auch SS-Obersturmführer Kurt Sametreiter. Unter den „Gefällt mir“-Angaben findet sich unter anderem eine rechtsextreme Band mit dem Namen „Heilige Jugend“ (HJ).

Umstrittener Flyer

Am Mittwoch hatte sich die Burschenschaft zu ihrem Flyer geäußert, der für Wirbel gesorgt hatte. Der umstrittene Flyer der Burschenschaft Leder wurde am 10. Jänner an der Montanuni Leoben verteilt: Zu sehen ist eine Gegenüberstellung eines Familienbildes des nationalsozialistischen Malers Wolfgang Willrich und ein schwules Paar bei einer Parade - dazu die Überschriften: „Das ist eine Familie“ und „Das sicher nicht“ - mehr dazu in Burschenschaft Leder distanziert sich von NS-Sujet.

Drechsler: „Völlig unglaubwürdig“

"Jeder Versuch einer Distanzierung ist völlig unglaubwürdig“, so Drechsler. „Im Gegenteil: SS-Offiziere werden von einem Funktionär in Facebook-Postings glorifiziert. Man sieht: Die Auflösung einer einzigen Burschenschaft, wie jetzt der Germania Wiener Neustadt, reicht nicht aus. Der braune Sumpf der Burschenschaften muss österreichweit durchleuchtet und trockengelegt werden.“

