Biathlon: Junioren-EM-Gold für Tamara Steiner

Die Steirerin Tamara Steiner hat am Donnerstag bei den Junioren-Europameisterschaften der Biathleten in Pokljuka Gold im Einzelbewerb über 12,5 Kilometer gewonnen.

Den Grundstein zu diesem Erfolg legte die Steirerin am Schießstand, wo sie trotz teils böigem Wind und starkem Schneefall alle zwanzig Scheiben traf. „Gold ist natürlich ein Traum“, betonte Steiner nach dem aufgrund von Neuschnee schwierigen Rennen.

13,8 Sekunden Vorsprung

Im Ziel lag die 20-Jährige vom WSV Ramsau am Dachstein 13,8 Sekunden vor der ebenfalls fehlerlosen Schweizerin Amy Baserga. Bronze ging trotz vier Strafminuten mit 47 Sekunden Rückstand an die Russin Walerijia Wasnezowa, die in der Loipe überlegene Bestzeit erzielte.