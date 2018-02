Fußball: Sturm startet in Mattersburg ins Frühjahr

Die Fußball-Bundesliga startet am Samstag mit dem Spiel SV Mattersburg gegen Sturm Graz ins Frühjahr. Für den Deutschen Heiko Vogel ist es das erste Pflichtspiel als Cheftrainer der Grazer - de Vorbereitungen seien sehr gut verlaufen.

Vogel blickt auf vier herausragende Wochen zurück: In der Vorbereitung in Graz bzw. im Camp in Spanien vermittelte der Neo-Cheftrainer seiner Mannschaft sein Spielsystem, und auch in den Testspielen hat der Winterkönig oft überzeugt. „Vorbereitung ist etwas Schönes, weil man entspannt arbeiten kann. Aber es ist halt nicht das, wofür man Spieler oder Trainer ist - insofern: Riesengroße Vorfreude“, blickt Vogel in die neue Saison.

Jetzt geht es erstmals unter dem neuen Cheftrainer um Punkte. Nachzügler Mattersburg hat vor dem Jahreswechsel drei Heimspiele in Serie gewonnen, Sturm auswärts bei der Austria das Kalenderjahr mit einer Niederlage beendet.

„Sicherlich gibt es leichtere Aufgaben“

Die Grazer sind gewarnt und werden sich von der guten Vorbereitung nicht blenden lassen, verspricht Kapitän Christian Schulz: „Das wissen wir schon, der Wettkampf geht jetzt am Wochenende los - und da wollen wir unsere Leistung zeigen und auch die Punkte dann einfahren. Sicherlich gibt es leichtere Aufgaben, als in Mattersburg zu starten.“

ORF

Beim Tabellenführer baut man jedoch auf das Selbstvertrauen - und das starke Kollektiv. Obwohl der Trainer die gesperrten Hierländer und Jeggo vorgeben muss und die Heimkehrer Jantscher und Edomwonyi noch kein Thema sind, schwärmt Vogel von seiner neuen Truppe: „Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell so gut funktionieren kann. Das spricht ausschließlich für die Qualität der Mannschaft. Ich geh auch mit einem guten Gefühl nach Mattersburg, aber die Vorbereitung gibt ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen - mehr nicht.“

Fokus auf Spiel am Samstag

Der Titel ist in Graz noch lange kein Thema: „Wir sind keine Fantasten oder Naivlinge, sondern wir machen unser Ding. Deshalb schauen wir auch gar nicht auf die Meisterschaft - das wird am Ende nach 36 Spieltagen sein. Jetzt steht erst mal der 21. gegen Mattersburg an. Weiter schaue ich auch nicht“, so Vogel.

