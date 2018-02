Wieder Wachebeamter von Häftling gebissen

Nach den jüngsten Übergriffen in der Haftanstalt Graz-Karlau ist es jetzt auch in der Justitzanstalt Jakomini zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Justizwachebeamter wurde dabei von einem Häftling gebissen.

Der jugendliche Straftäter habe sich, nachdem er im Besucherraum war, geweigert, zurück in seine Zelle zu gehen: Ein Justizwachebeamte forderte den Burschen dann vor der Zellentür mehrmals auf, seinen Haftraum wieder zu betreten - daraufhin nahm der Häftling eine Kampfpose ein und beschimpfte den Beamten wüst.

Beim Versuch, den Jugendlichen zurück in seine Zelle zu drängen, biss dieser dann zu: Der Jusizwachebeamte erlitt eine Bissverletzung am Unterarm, die auch ärztlich behandelt werden musste.

Erster Übergriff in Jakomini seit Monaten

Normalerweise sei es in der Justizanstalt Jakomini sehr ruhig, heißt es: Dieser Fall sei der erste Übergriff auf einen Beamten seit Monaten gewesen. Anders als in der Haftanstalt Karlau, wo am vergangenen Wochenende gleich elf Beamte verletzt wurden: Ein Häftling begann zu toben und griff das Personal an, ein zweiter steckte seine Zelle in Brand - mehr dazu in Karlau-Häftling randalierte in Zelle (28.1.2018) und in Karlau-Häftling zündete Zelle an: Sieben Verletzte (29.1.2018).