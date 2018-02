„Xund und Du“ geht in nächste Runde

Das Gesundheitsprojekt der steirischen Fachstelle für Jugendinformation und -kommunikation (LOGO) geht in die nächste Runde: Am Freitag fiel der Startschuss für die Neuauflage von „Xund und Du“ aus dem Jahr 2015.

Bei der Präsentation kamen am Freitag rund 120 Vertreter verschiedener Jugend- und Gesundheitseinrichtungen in Graz zusammen - sie wissen, was zählt, wenn man Jugendlichen das Thema Gesundheit näherbringen will, wissen, wo der Schuh drückt: Demnach müssten Schwerpunkte wie Bewegung oder Ernährung spannend und interessant vermittelt werden, um die Zielgruppe anzusprechen.

Gesundheitsfonds Steiermark

Bereits 13.000 Jugendliche erreicht

Bisher habe man das laut Jugendlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) auch erfolgreich getan: „Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren etwa 13.000 Jugendliche in allen Regionen der Steiermark zu erreichen“ - mehr dazu in Zwei Jahre „Xund und Du“: Land zieht Bilanz (8.2.2017) und in Mehr Gesundheitsbewusstsein bei Teenagern (17.4.2015).

Mit der Neuauflage von „Xund und Du“ will man nun 20.000 Jugendliche erreichen: Die Aktion läuft bis 2021, dabei werden Workshops an Schulen angeboten, Jugendnetzwerke in den Regionen gestärkt, aber vor allem auch Gesundheitsprojekte in Jugendeinrichtungen wie Vereinen oder Jugendzentren gefördert.

„Kompetenz mit Leben erfüllen“

Maximal 300 Euro gibt es pro Projekt, insgesamt sind 120.000 Euro im Topf, so LOGO-Geschäftsführerin Ursula Theißl: „Man sucht Partner und sagt, wir haben die Möglichkeit, finanziell zu unterstützen, wenn ihr zum Beispiel in eurem Jugendzentrum einen Fitnessraum einrichten möchtet. Das ist dann das Herzstück - wenn man den Begriff Gesundheitskompetenz mit Leben erfüllt.“ Diese Kompetenz sollen die Jugendlichen dann bei insgesamt 20 sogenannten Jugendgesundheitskonferenzen unter Beweis stellen.

