Ärztemangel: Chirurgie-Nachtdienst entfällt

In Liezen kann das Chirurgieangebot der KAGes-Spitäler nicht mehr aufrechterhalten werden: Die chirurgischen Abteilungen der LKH Rottenmann und Bad Aussee wurden zusammengelegt, der Nachtdienst in Bad Aussee entfällt.

Um das bisherige Chirurgieangebot in den beiden Häusern im Einklang mit dem Ärzte-Arbeitszeitengesetz aufrecht zu erhalten, würde man insgesamt 38 Fachärzte benötigen. Es stehen aber nur 24 zur Verfügung - einige von ihnen gehen noch dazu in den nächsten Jahren in Pension.

„Gezwungen, Abteilung in eine Hand zu geben“

Trotz ständig laufender und intensiver Suche könne man keine neuen Ärzte für die beiden Standorte finden, sagt KAGes-Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg - daher habe man jetzt reagiert: „Wir haben zwei Spitäler, in denen die chirurgischen Abteilungen ‚einbeinig‘ geworden sind. Um die Versorgung der Region aufrecht zu erhalten, sehen wir uns gezwungen - ähnlich wie seinerzeit in Voitsberg und Deutschlandsberg - die Abteilung in eine Hand zu geben“ - was bereits mit dem 1. Februar passiert ist.

APA/Roland Schlager

Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, wie man die vorhandenen Chirurgen bestmöglich einsetzen kann. Dabei soll in Rottenmann das bisherige chirurgische Angebot erhalten bleiben, wobei man sich hier um die „schweren Fälle“ kümmern wird, „die ein Monitoring über Nacht brauchen und einen Facharzt für Chirurgie brauchen, der auf frisch Operierte aufpassen kann; während wir in Bad Aussee versuchen, möglichst tagesklinisch, möglichst ambulant, aber auch mit leichten und konservativen chirurgischen Fällen - Beobachtungen, Endoskopie etc. - zu arbeiten“, so Tscheliessnig.

Chirurgie nachts nicht mehr besetzt

Die Chirurgie in Bad Aussee wird in der Nacht also nicht mehr besetzt sein. Ab wann, das steht noch nicht fest, möglicherweise aber schon ab März. Der KAGes-Vorstand hofft, dass die Region mit dem neuen Leitspital für Ärzte wieder interessanter wird: „Ich rechne damit, dass das neue Leitspiel so viel Attraktivität hat, dass dort auch wieder Leute hingehen.“ Bis dieses Projekt realisiert ist, wird es aber noch einige Jahre dauern.

Link: