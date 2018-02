Mutter schlug auf Direktorin ein

Wie die Polizei am Samstag bekanntgab, ist es am Freitag zu einem Zwischenfall an einer Grazer Volksschule gekommen: Eine 43-jährige Lehrerin wurde dabei von der 42-jährigen Mutter einer ihrer Schüler angegriffen.

Gegen 11.00 Uhr war die Mutter mit der Direktorin einer Volksschule im Grazer Bezirk Gries in Streit geraten - schließlich eskalierte die Situation: Die 42-Jährige wurde handgreiflich, schlug mehrmals mit den Fäusten auf die 43-Jährige ein. Diese wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt.

Schon mehrmals soll die 42-Jährige ihre Kinder vor Unterrichtsende abgeholt haben - am Freitag wurde sie von der Direktorin darauf hingewiesen, was zu dem Streit geführt haben soll.