Köln: Steirer werben für heimische Fußballcamps

Mit dem Start der Fußball-Bundesliga blicken steirische Touristiker bereits den Fußballtrainingscamps entgegen - beim Spiel der Deutschen Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund wurde die Werbetrommel gerührt.

Im vorigen Sommer war der 1. FC Köln zum ersten Mal Trainingsgast in der Steiermark: In Bad Radkersburg bereiteten sich die Kölner mit Trainer Peter Stöger auf die neue Saison vor. Dabei wurde eine Kooperation abgeschlossen, die nun zu dem steirischen Gegenbesuch führte.

ORF

So durfte sich die Steiermark beim Bundesliga-Top-Spiel gegen Borussia Dortmund im Business Club des Rhein-Energie-Stadion präsentieren - und unser Bundesland den Gästen schmackhaft machen. Für Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) ein tolles Angebot: „Deutschland ist einer unserer wichtigsten Zielmärkte. Die Deutschen kommen gerne in die Steiermark - und wir haben hier einen sehr interessanten Markt, den wir auch über die Fußballfans erreichen können.“

Mehr als 200 Mannschaften aus 40 Nationen

Bereits seit mehr als 20 Jahren ist die Steiermark Schauplatz von Fußballtrainingscamps, die vom International Football Camp Styria (IFCS) organisiert werden. In dieser Zeit waren bereits mehr als 200 Mannschaften aus 40 Nationen zu Gast.

Zu Gast in Köln Wolfgang Schaller hat die steirische Delegation für „Steiermark heute“ nach Köln begleitet und auch das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund mitverfolgt.

Pro Jahr machen die Fußballcamps laut einer Studie mehr als 13.000 Nächtigungen aus. Und dieser Anteil soll in den nächsten Jahren noch steigen. Vor allem in Bad Radkersburg hat man große Pläne, verrät der Vorsitzende des Tourismusverbandes Bad Radkersburg und Hotelier Josef Jausovec: „Wir machen bis jetzt ungefähr 2.500 Nächtigungen in diesem Segment und streben in den nächsten zwei, drei Jahren bis zu 10.000 an - das ist ein Ziel, das wir verfolgen und wahrscheinlich auch erreichen.“

Früher Start der Fußballcamp-Saison

Um das Angebot für die Klubs noch attraktiver zu machen, werden derzeit direkt neben dem „Hotel im Park“ neue Fußballtrainingsplätze gebaut. Welche Mannschaften heuer in die Steiermark kommen, steht übrigens noch nicht fest. Verhandelt wird allerdings wieder mit einigen deutschen Bundesklubs, heißt es vom IFCS.

Heuer geht die Fußballcamp-Saison bereits früher los: Ab Anfang Mai wird sich - so viel darf man bereits verraten - ein südamerikanisches Nationalteam in der Südsteiermark auf die WM vorbereiten.

Link: