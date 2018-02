Deutscher Standort für Energie Steiermark

Die Energie Steiermark weitet ihren Tätigkeitsraum auf Oberösterreich und Nürnberg aus. Damit will der Energieversorger Kunden aus dem Donauraum gewinnen. Zusatzdienstleistungen erweitern das Angebot.

Um trotz der sinkenden Energiepreise genug Geld in die Unternehmenskasse zu spülen, weitet die Energie Steiermark ihr Angebot und ihren Tätigkeitsbereich aus. In Oberösterreich wurde ein Büro aufgebaut, die Firma E1 Energiemanagement in Nürnberg aufgekauft. Durch diese Erweiterung will der steirische Energieversorger Industrie- und Gewerbekunden wie zum Beispiel Handelsketten gewinnen.

Daneben wurde auch das Angebotsportfolio ausgeweitet. „In der Industrie ist das Thema Energieeffizienz wichtig“, sagt Vorstandssprecher Christian Purrer. Bei den neuen Dienstleistungen geht es beispielweise um das Einsparen von Spitzenstrom, um die Optimierung von Druckluft oder effizientere Prozesse. Das zugekaufte Nürnberger Unternehmen verfüge hier über das entsprechende Fachwissen, so Purrer.

100 neue Mitarbeiter in der Steiermark

Auch in der Steiermark sorgt das zusätzliche Angebot für Wachstum. Mehr als 100 neue Mitarbeiter wurden im Vorjahr aufgenommen. „Das zeigt, dass wir gerade auf dem Gebiet der Dienstleistungen einen Wachstumspfad gehen. Bis dato hat das Unternehmen ja eher Mitarbeiter eingespart“, sagt der Vorstandssprecher. Durch die neuen Mitarbeiter wolle man auch neue Qualitäten und frisches Know-How in das eigene Unternehmen bringen.

Ein Standbein der Energie Steiermark liegt übrigens in der Slowakei. Dort hätten die angebotenen Dienstleistungen im Vorjahr bereits rund ein Viertel des Umsatzes von rund 100 Millionen Euro ausgemacht, so Purrer.

