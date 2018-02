Kind angefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bereits Ende Jänner von einem unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden. Der Unfall passierte in Gleisdorf. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

Der Unfall hat sich laut Polizei am 24. Jänner zwischen 14.00 und 15.00 Uhr in Gleisdorf im Bezirk Weiz ereignet. Als das zwölfjährige Mädchen die Straße im Kreuzungsbereich Albersdorfer Straße/Europastraße (Höhe Bahnübergang) überquerte, wurde es von einem unbekannten Fahrzeuglenker angefahren.

Im Schock gab die Zwölfjährige aus dem Bezirk Südoststeiermark an, nicht verletzt worden zu sein. Aus diesem Grund unterblieb auch ein Datenaustausch mit dem Pkw-Lenker. Erst am Abend klagte die Zwölfjährige zu Hause über Schmerzen. Bei der Behandlung im LKH Fürstenfeld wurde eine Fraktur in der linken Hand diagnostiziert.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeuglenker. Bisherigen Erhebungen zufolge dürfte es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke VW Golf, gehandelt haben. Der Lenker dürfte ein rund 25 Jahre alter Mann gewesen sein. Die Polizeiinspektion Gleisdorf bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/6264.