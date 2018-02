Landtag: Debatte um Olympische Winterspiele

Im Landtag wird am Dienstag über die mögliche Bewerbung von Graz und Schladming für die Olympischen Winterspiele 2026 diskutiert. Der Plan schlägt politisch hohe Wellen - vor allem die Frage, ob sich die Steiermark Olympia leisten kann.

Die ÖVP-Bürgermeister der Gemeinden Schladming und Graz, Jürgen Winter und Siegfried Nagl, stehen voll hinter einer Bewerbung. Die Landtagsparteien stehen dem sportlichen Großereignis aber mehrheitlich skeptisch gegenüber.

Studie: Spiele oft teurer als geplant

Die KPÖ stellt dazu eine dringliche Anfrage an den für Sport und Finanzen zuständigen SPÖ-Landesrat Anton Lang. Er soll Antwort auf die Frage geben, ob sich die Steiermark Olympia leisten kann. Durchschnittlich rund 197 Prozent mehr als bei der Bewerbung geplant kosteten die Olympischen Spiele in der Vergangenheit. Das geht aus einer Studie zweier Ökonomen der Universität Oxford aus dem Jahr 2012 hervor.

1,2 Milliarden Euro werden derzeit als Olympia-Budget kolportiert. Doch die KPÖ traut dieser Zahl nicht. Vorher müsse man sowieso die Bevölkerung fragen, so Claudia Klimt-Weithaler von der KPÖ. „Selbst eine Bewerbung alleine würde schon einiges kosten. Und da kann man nicht einfach hergehen und über die Köpfe der Steirerinnen und Steirer hinweg entscheiden“, so die Klubobfrau. Die Bewerbung muss bis Ende März an das Internationale Olympische Komitee gemeldet werden. Eine Volksbefragung könnte trotzdem zeitgerecht durchgeführt werden, ist sich Klimt-Weithaler sicher.

GEPA/Mario Bühner

Kein klares „Ja“ von Landtagsparteien

Die Grünen geben sich ebenso kritisch. Sie sprechen bei Olympia in der Steiermark von einem weiteren Akt ökonomischer Unvernunft, der das Land in eine prekäre finanzielle Schieflage drängen könnte. Weniger skeptisch zeigt sich der Freiheitliche Landtagsklub. Allerdings sei eine seriöse Beurteilung derzeit nicht möglich. Zuerst müsse eine detaillierte Kostenanalyse gemacht werden, heißt es.

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz weist darauf hin, dass erst kürzlich das Landesbudget mit klarem Kurs beschlossen worden sei. Somit gebe es sicherlich einen begrenzten finanziellen Spielraum für eine Unterstützung von Seiten des Landes. Für den ÖVP-Landtagsklub müsse zuerst ein detailliertes Konzept von den Gemeinden her. Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz müssten im Vordergrund stehen, genauso wie der Sportgedanke. Eine „Koste es was es wolle-Mentalität“ dürfe nicht her, so die ÖVP.

Graz als Host City mit Pressezentrum und und der Schlussfeier; in der Region Schladming sollen die Alpinen Bewerbe, in Ramsau am Dachstein und Bischofshofen Ski Nordisch ausgetragen werden. Eishockey sollen sich die Städte Wien, Linz und Klagenfurt aufteilen. Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

