Siebenjähriger bei Raub dabei: Mutter in Haft

Ein 85 Jahre alter Grazer ist in seiner Wohnung von einem Pärchen beraubt worden. Die Frau hatte auch ihr sieben Jahre altes Kind dabei, das mit ansah, wie ihre Mutter und deren Freund den betagten Mann fixierten. Das Pärchen ist in Haft.

Die 33-Jährige und ihr gleichaltriger Freund klingelten am vergangenen Freitag an der Wohnungstür des 85-Jährigen – an ihrer Seite auch der sieben Jahre alte Sohn der Frau. Sie sagten zum Grazer, dass sie in einer Notlage seien und wollten in seine Wohnung.

Bargeld gestohlen

Da diese laut Polizei unversperrt war, hatten die beiden leichtes Spiel. Sie öffneten die Wohnungstür, überwältigten den 85-Jährigen und fixierten ihm die Hände. Danach durchsuchte das Pärchen alle Räume und erbeutete schließlich Bargeld in der Höhe von rund 300 Euro. Danach flüchteten die beiden gemeinsam mit dem Siebenjährigen.

Über Autokennzeichen ausgeforscht

Das Opfer konnte über ein Fenster noch das Kennzeichen des Täterfahrzeugs ablesen, welches es gleich an die Polizei weitergab. Am Samstag konnte das Auto ausgeforscht werden. Eine Polizeistreife hielt den Pkw an und kontrollierte die Insassen. Das Pärchen war mit dem Siebenjährigen unterwegs. Die Frau und der Mann wurden festgenommen, das Kind laut Polizei dem Jugendamt übergeben. Die Verdächtigen sind geständig, den Raub begangen zu haben, wollen den Mann aber nicht fixiert haben. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.