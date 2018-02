Acht Angebote für Toni’s Freilandeier

Nach der Insolvenz der Toni’s Freilandeier GmbH werden die Weichen für die Zukunft des obersteirischen Unternehmens gestellt. Laut dem Masseverwalter liegen jetzt acht verbindliche Angebote für eine Übernahme vor.

Laut Masseverwalter Helmut Fetz liegen acht verbindliche Angebote von Interessenten bei ihm auf dem Tisch. Diese Angebote werden jetzt geprüft.

Entscheidung in nächsten Wochen

Die Verhandlungen für einen möglichen Fortbestand von Toni’s Freilandeier laufen. Eine Entscheidung soll es in den nächsten Wochen geben. Wie bereits angekündigt möchte Fetz noch vor Ostern einen fixen Käufer gefunden haben - das bringe für die bäuerlichen Partnerbetriebe Planungssicherheit. Bis Ostern sei der fortlaufende Betrieb außerdem kostendeckend gesichert.

Die Toni’s Handels GmbH, die mit ihren Freilandeiern vor allem in der Steiermark in vielen Lebensmittelgeschäften zu finden ist, hatte im Dezember einen Konkursantrag gestellt. Die Überschuldung beträgt knapp zehn Millionen Euro. Etwa hundert Lieferanten, 38 Mitarbeiter und indirekt auch etwa 110 bäuerliche Partnerbetriebe sind betroffen - mehr dazu in Konkurs: Feilschen um Toni’s Freilandeier beginnt (23.12.2017).

