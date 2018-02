Dutzende Feuerwehreinsätze wegen Schneefalls

Intensiver Schneefall sorgt seit den Morgenstunden in weiten Teilen der Steiermark für Verkehrsprobleme. Lkw bleiben hängen, Auffahrunfälle sorgen für Staus. Mehr als 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Laut ÖAMTC ist praktisch der gesamte Verlauf der Südautobahn (A2) betroffen, ebenso wie die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz bis in die Südsteiermark. Im Großraum Graz herrschte im Frühverkehr Kolonnenverkehr.

Lkw blieben hängen, zahlreiche Auffahrunfälle

Auf den höhergelegenen Abschnitten der A2 bleiben Schwerfahrzeuge hängen – etwa auf der Laßnitzhöhe, bei Gleisdorf-West und auf der Pack Richtung Kärnten. Auf der A9, zwischen Gralla und Feldkirchen, passierten bereits mehrere Auffahrunfälle. Laut ASFINAG waren vor allem im Packabschnitt schlecht ausgerüstete Schwerfahrzeuge unterwegs, die hängen blieben und somit die Strecke blockierten.

Pkw mit Sommerreifen

In Graz waren laut Burkhard Steurer von der Holding rund 60 Einsatzfahrzeuge unterwegs. Durch Sperren des Plabutschtunnels Mittwochfrüh standen auch die Räumfahrzeuge im Stau. Für Schwierigkeiten sorgten außerdem Pkw-Lenker, die mit Sommerreifen unterwegs waren und die Strecken blockierten. Für die Räumfahrzeuge der ASFINAG gab es an diesen Stellen kein durchkommen.

Mehr als 100 Feuerwehren im Einsatz

Derzeit stehen steiermarkweit mehr als 100 Feuerwehren im Einsatz; laut Landesleitzentrale bei mehr als 160 Einsätzen. Bei rund 90 Prozent der Einsätze handelt es sich um Fahrzeugbergungen – also hängengebliebene Lkw, Pkw oder Busse bzw. verunfallte Fahrzeuge.

Viele Unfälle gab es auch in Kärnten. Auf der Karnburger Landesstraße in Richtung Hörzendorf ist ein Lenker aus Graz verunglückt. Der 29-Jährige kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stieß seitlich gegen das entgegenkommende Auto - mehr dazu in Bus mit 60 Schülern von Fahrbahn abgekommen (kaernten.ORF.at).

OBI Kevin Stessel, FF Gratwein

Schon in der Nacht rückten die Feuerwehren zu ersten Einsätzen aufgrund der schneeglatten Fahrbahnen aus. In St. Stefan im Rosental sind mehrere Pkw hängengeblieben. Ab 6.00 Uhr waren die Feuerwehren im Bezirk Graz-Umgebung im Dauereinsatz. Mehrere Fahrzeuge, die von der Straße rutschten, mussten geborgen werden.

