18-Jährige drohte mit Bombenexplosion in Schule

Eine 18-Jährige hat per Mail gedroht, in ihrer Schule in Weiz am Mittwoch eine Bombe zu zünden. Bombe wurde keine gefunden, die Schülerin konnte rasch ausgeforscht werden. Sie gab als Motiv schulische und psychische Probleme an.

Dienstagfrüh, kurz vor 9.00 Uhr, ging beim Bundesschulzentrum in Weiz eine E-Mail von einer zunächst unbekannten Person ein. In dem Schreiben wurde mit der Explosion einer Bombe in der Schule Mittwochmittag gedroht.

Schulische und psychische Probleme als Motiv

Die Schulleitung verständigte die Polizei. IT-Spezialisten fanden rasch heraus, von wem die E-Mail gekommen war. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist Schülerin an der Schule. Ihr konnte nachgewiesen werden, dass sie die E-Mail von einem Schulcomputer verwendet hatte. Schulische und psychische Probleme seien der Grund für die Tat gewesen, so die 18-Jährige. Sie wurde angezeigt.