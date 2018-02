Olympia-Debatte im Grazer Gemeinderat

Nach dem Landtag beschäftigt sich am Donnerstag auch der Grazer Gemeinderat mit den Plänen für Olympische Winterspiele in der Steiermark. Bürgermeister Nagl will informieren, die Oppositionsparteien sind weiter skeptisch.

Noch am Dienstag hat die KPÖ in der Landtagssitzung sinngemäß gemeint, Graz sei keine Wintersportstadt. Am Mittwoch freute sich der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl von der ÖVP über den Schnee in der Landeshauptstadt und deutete das als Rückenwind von oben, wie er meinte.

Infoveranstaltung für Bürger geplant

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag will Nagl den Fahrplan in Richtung Olympia 2026 skizzieren. Am 15. März will die schwarz-blaue Rathauskoalition einen sogenannten Letter of Intent beschließen, der Voraussetzung dafür ist, dass Graz als möglicher Bewerber anerkannt wird. Drei Tage davor ist in der Stadthalle eine Infoveranstaltung in Form einer Bürgerversammlung geplant.

Arbeitsplätze für die Zukunft

Wird Graz als Kandidat anerkannt, werde es die von vielen geforderten Machbarkeitsstudie geben, sagt Nagl: „Die wird es dann auch geben. Die wirkliche Chance auf eine Bewerbung ergibt sich im Herbst heurigen Jahres. Die Gegner stellen sich immer die Frage, was kostet es, ich stelle mir die Frage, was bringt es. Wenn du solche Spiele hast, hast du in Sekundenschnelle eine unheimliche Bedeutung, das zweite ist, dass es auch in der Zukunft wichtig sein wird, Arbeitsplätze zu schaffen.“

Über mögliche Kosten könne er derzeit keine seriösen Angaben machen, so Nagl. Faktum sei aber, dass das Olympische Komitee 930 Millionen US-Dollar für die Spiele zur Verfügung stelle, davon würden 500 Millionen in die jeweilige Region fließen.

Oppositionsparteien skeptisch

Während der Koalitionspartner FPÖ von einer einmaligen Chance für Graz spricht, sind die Oppositionsparteien skeptischer. Die Sozialdemokraten fordern, dass der Gemeinderat in die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie kontinuierlich eingebunden wird und auf Basis der Studie eine Volksbefragung durchgeführt wird. Die Kommunisten wollen eine Volksbefragung schon bei der Sitzung am Donnerstag beantragen. Die Grünen verlangen, dass ein begleitender Kontrollausschuss installiert wird.

Finanz- und Sportlandesrat Anton Lang von der SPÖ machte am Dienstag im Landtag klar, dass es für Olympische Winterspiele in der Steiermark kein Geld gebe. Er sieht keinen finanziellen Spielraum. Ohne Machbarkeitsstudie ginge nichts - mehr dazu in Olympia-Debatte: Kein Spielraum im Budget (7.2.2018).

Schladminger einstimmig für Bewerbung

Der Gemeinderat in Schladming stimmte unterdessen Mittwochabend für eine Olympia-Bewerbung 2026 – und das einstimmig. Als Beitrag zum Bewerbungsbudget bis Herbst 2019 wurden 200.000 Euro aus den Gemeindeüberschüssen des Vorjahres bestimmt. Laut Bürgermeister Jürgen Winter (ÖVP) falle der wichtigere Beschluss aber am 15. März in Graz, wenn die steirische Landeshauptstadt über das Vorhaben abstimmt.

Die Schladminger hoffen jedenfalls auf einen „immensen Werbeeffekt“ durch das „unbezahlbare Marketing“ einer Bewerbung, selbst wenn es nur bei der Kandidatur bleibt. Und auch auf die Realisierung notwendiger Verkehrsinfrastrukturbauten im Rahmen der Vorbereitungen auf das Großereignis hoffen die Obersteirer. Sorge bereitete einigen Gemeindevertretern ein überproportionales Anziehen der Immobilienpreise.