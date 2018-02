Neuer Anlauf für Medikamente in Drogerien

Die Drogeriekette DM startet einen neuen Versuch, um rezeptfreie Medikamente in ihren Märkten verkaufen zu können. Unterstützung kommt vom steirischen Drogeriehandel, die Apothekerkammer ist dagegen.

Wer in Österreich ein rezeptfreies Medikament wie Aspirin oder bestimmte Vitamintabletten kaufen möchte, der muss in die Apotheke gehen. In der Drogerie darf er diese Medikamente nicht kaufen, im Internet aber sehr wohl. Deshalb spricht man bei DM von einer Ungleichbehandlung und ruft demnächst auch den Verfassungsgerichtshof an. DM-Pressesprecher Stefan Ornig: „Insbesondere geht es uns da um Apotheken, die online versenden und wo der Kunde dann im Internet auf `Kaufen´ klicken darf. Er darf aber nicht das Produkt in der Drogerie aus dem Regal nehmen.“

„Drogisten sorgen für Verbrauchersicherheit“

Gegen das Verbot rezeptfreie Medikamente in Drogerien zu verkaufen ist auch der Sprecher des steirischen Drogeriehandels, Martin Hittaller. Die ausgebildeten Drogisten würden für Sicherheit sorgen: „Es muss natürlich bei allen Abgabemöglichkeiten die Sicherheit für den Verbraucher gegeben sein und dadurch wäre ja auch mit den Drogerien mit den ausgebildeten Drogistinnen und Drogisten eine entsprechende Möglichkeit gewährleistet.“

„Arzneimittel brauchen Beratung durch Apotheker“

Bei DM denkt man zum Beispiel daran Konsumenten über eine kostenlose Telefon-Hotline zu informieren. Das sei alles zu wenig, sagt der Sprecher der steirischen Apotheken Gerhard Kobinger. „Bei Arzneimitteln sprechen wir von hochwirksamen Substanzen und nicht von Hustenzuckerln. Diese `Hardware Arzneimittel´ braucht eben auch die `Software Beratung´ durch die akademisch ausgebildeten Apothekerinnen und Apotheker.“ Für Kobinger besteht außerdem die Gefahr, dass Apotheken zusperren müssten, wenn ihnen das Einkommen durch die rezeptfreien Medikamente fehlen würde.

