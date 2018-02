Brand in Waschküche löste Großeinsatz aus

In Anger, Bezirk Weiz, ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ursache war ein Brand der seinen Ausgang in der Waschküche eines Beherbergungsbetriebes nahm.

Bereits Freitagvormittag kam es in den Beherbergungsbetrieb in Anger zuerst zu einer sehr starken Geruchsentwicklung, die aber nicht zugeordnet werden konnte. Aufgrund dessen wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert.

Räumlichkeiten mussten gesperrt werden

Weil nicht klar war, woher der starke Geruch kam wurden die betroffenen Räumlichkeiten laut Polizei für die Gäste sicherheitshalber gesperrt. Evakuiert werden musste das Gebäude jedoch nicht, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem folgenden Einsatz mit schwerem Atemschutz stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Folge einen entzündeten Wäschekorb fest.

Putzschwamm aus Stahlwolle als Brandursache

Weitere Erhebungen der Brandermittler ergaben, dass sich bei den aus dem Wäschetrockner genommenen Putztüchern auch ein Putzschwamm aus Stahlwolle befand. Dieser dürfte durch die Hitzeentwicklung einen Schwelbrand im Wäschekorb verursacht haben und für die enorme Geruchsentwicklung ursächlich gewesen sein. Insgesamt standen 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren Heilbrunn, St. Kathrein am Offenegg, Weiz und Gleisdorf sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Eine Gefährdung von Personen war nicht gegeben. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden im Anschluss belüftet. Der Sachschaden dürfte gering sein.