Umsätze im Handel steigen zu Fasching stark an

Die Faschingszeit ist an ihrem Höhepunkt angekommen. Bis Dienstag finden in der gesamten Steiermark unzählige Umzüge statt. Es ist aber nicht nur für viele die lustigste Zeit im Jahr, es ist auch aus wirtschaftlicher Sicht eine erfreuliche Zeit.

Je bunter, desto besser. Kostüme in allen Variationen gehören für viele Menschen einfach zum Fasching dazu, davon profitiert auch der Kostümverleih, sagt Claudia Goll: „Bei uns ist es mit Sicherheit eine Hochzeit. Unsere Zeiten sind Dezember, Jänner, Februar. Was den Jahresumsatz angeht haben wir zur Faschingszeit um ein Drittel mehr Umsatz.“

Handel setzt 17 Millionen Euro zu Fasching um

Für den Handel zählt die Faschingszeit zu den wirtschaftlich stärksten Monaten im Jahr, rechnet Harald Wurzer von der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark vor: „Im steirischen Handel werden zur Faschingszeit 17 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ein Man gibt etwa 61 Euro aus, eine Frau 44 Euro. Für den steirischen Spielwarenhandel ist es ganz wichtig, hier machen wir etwa zehn Prozent mehr Umsatz.“

Zehntausende Krapfen

Nicht nur die Umsatzkurve steigt, kurz vor der Fastenzeit steigt auch die Kalorienkurve deutlich, gehört doch der Krapfen einfach zum Fasching dazu, sagt Bäckermeister Martin Auer: „Ab Neujahr geht es ganz stark los, bis wir dann schon bald an unseren Grenzen sind. Am Faschingsdienstag könnten wir leicht das Doppelte von dem verkaufen was wir produzieren können und produzieren können wir 45.000 Krapfen.“