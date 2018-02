Pkw stieß frontal gegen Sattelzug

Schwere Verletzungen hat ein 37 Jahre alter Autolenker bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Graz-Umgebung erlitten. Der Mann stieß in Dörfla frontal in einen entgegenkommenden Sattelschlepper.

Der 37-Jährige war laut Polizei Samstagfrüh auf der B73 von Gössendorf, Ortsteil Dörfla in südliche Richtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw auf die andere Straßenseite.

Freiwillige Feuerwehr Gössendorf

Dort stieß er frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug, gelenkt von einem 51 Jahre alten Mann aus Slowenien. Das Auto wurde zurück katapultiert, der Lenker erlitt schwere Verletzungen und musste in die Unfallchirurgie am LKH Graz gebracht werden. Laut Polizei erlitt der Mann mehrere Knochenbrüche. Ein Alkotest sei nicht durchgeführt worden, so die Polizei. Der Lkw-Lenker blieb bei dem schweren Unfall unverletzt.