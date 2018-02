Pflegerin stahl Zehntausende Euro

In der Steiermark ist eine pflegebedürftige Frau Opfer eines Diebstahls geworden. Die mutmaßliche Täterin ist die Pflegerin. Sie soll der 61-Jährigen mehrere 10.000 Euro gestohlen haben.

Die 53 Jahre alte Pflegerin war seit Anfang Februar für die 24-Stunden-Pflege von zwei Frauen angestellt, die in derselben Wohnung lebten. Die beiden pflegebedürftigen Frauen wurden stutzig, weil die Pflegerin am Freitag völlig überstürzt in ihre Heimat, nach Kroatien, abreisen wollte.

An slowenisch-kroatischem Grenzübergang gestoppt

Eine der pflegebedürftigen Frauen bemerkte nach der Abreise der Pflegerin, dass mehrere 10.000 Euro fehlten. Die 61 Jahre alte Steirerin alarmierte die Polizei, die sofort eine internationale Fahndung einleitete. Diese Fahndung brachte schließlich auch den gewünschten Erfolg. Die 53 Jahre alte Pflegerin wurde am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Lendava von der slowenischen Polizei gestoppt.

Geld in Geheimfach der Handtasche gefunden

Am Steuer des Autos saß ein 41 Jahre alter Kroate, die gesuchte Pflegerin befand sich am Beifahrersitz. Die Polizisten fanden das gestohlene Geld in einem Geheimfach in der Handtasche der Frau. Die 53-Jährige wurde angezeigt.