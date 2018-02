Epilepsie: Viele Betroffene, großer Infobedarf

Bis zu 80.000 Menschen in Österreich leiden an Epilepsie, knapp 13.000 Betroffene gibt es in der Steiermark. Experten machen darauf aufmerksam, dass es mehr Beratungszentren geben müsste, doch das scheitere oft am Geld.

Epilepsie gehört zu den häufigsten schweren neurologischen Erkrankungen - zehn Prozent aller Menschen weltweit haben eine erhöhte Krampfbereitschaft.

Elisabeth Pless vom Institut für Epilepsie ist ausgebildete Epilepsie-Fachberaterin und berät Betroffene, „und betroffen ist ja nicht nur der, der erkrankt, sondern eigentlich die ganze Familie und das Umfeld. Es gibt zu wenig Wissen, wie man damit umgehen muss, wo man sich eine gute Therapie holen kann“.

Vor allem viele Kinder betroffen

Die Zahl der Erkrankungsfälle nimmt vor allem bei Menschen ab dem 60. Lebensjahr zu - hier beträgt der Anteil ein Viertel; die Hälfte aller Epilepsiefälle betrifft aber Kinder vor dem zehnten Lebensjahr, sagt Elisabeth Pless: „Wenn man das bedenkt, kann man sagen, dass statistisch gesehen in jeder Klasse ein Kind ist, das entweder schon einen Anfall hatte oder noch einen vor sich hat.“

Deshalb sollte schon in den Schulen mehr Aufklärung und Beratung bezüglich Epilepsie angeboten werden, doch es gibt laut Pless Probleme: „Wir sind in Österreich von der Aufklärung sehr schlecht unterwegs. Es gibt keine mobile Beratung, wo man einfach zum Telefonhörer greift und sagt, wir haben jemanden mit Epilepsie, können sie zu uns in den Betrieb oder in die Schule kommen und aufklären. Wir haben das für ein Jahr angeboten und haben festgestellt, dass wäre durchaus ein gangbarer Weg, um Familien und Lehrer zu unterstützen.“ Das Projekt wurde mangels Finanzierung aber nicht verlängert, so Pless.

Komplexe Krankheit

In Österreich gibt es vier ausgebildete Epilepsie-Fachberaterinnen, in Deutschland sind es 450. Wie komplex diese Krankheit ist, zeigt auch, dass sie in bestimmten Fällen nur vorübergehen auftreten kann: Drei bis fünf Prozent haben einen Anfall in ihrem Leben - das kann zu einer vorübergehenden Epilepsie führen, es kann aber auch bei diesem einem Anfall bleiben; in manchen Fällen kann ein chirurgischer Eingriff Heilung bringen.

