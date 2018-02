Nach Zugsunglück: Ministerium untersucht

Nach dem Zugsunglück am Montag im Bahnhof von Niklasdorf im Bezirk Leoben hat jetzt eine Sonderkommission des Infrastrukturministeriums die Ermittlungen übernommen. Die Opferzahlen wurden am Dienstag nach oben korrigiert.

Bei der Toten handelt es sich um eine 58 Jahre alte Frau aus Ludwigsburg in Deutschland - sie war auf Besuch bei ihrer Tochter in Graz und befand sich auf der Heimreise Richtung Saarbrücken, so die Polizei. Der Eurocity kollidierte seitlich mit einer S-Bahn, ein Waggon des EC wurde seitlich komplett aufgeschlitzt - mehr dazu in Zugsunglück: Südbahn bleibt unterbrochen.

Bezüglich der Todesursache könne man noch nichts sagen, man müsse das Obduktionsergebnis abwarten, hieß es von der Polizei. Ihre Angehörigen wurden mittlerweile verständigt und werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Suche nach Unfallursache erst am Anfang

Bei der Suche nach der Unfallursache stünden die Ermittler erst am Anfang, so ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger: „Es werden erste Spuren gesichert, in weiterer Folge ausgewertet, die ganzen Datenspeicher. Hier gibt es eine Fülle an Material, und das dauert natürlich noch. Fakt ist, dass die beiden Züge seitlich kollidiert sind, sie waren in der Gegenrichtung unterwegs, und dann ist es eben zum folgenschweren Unfall gekommen.“

Mittlerweile hat eine Untersuchungskommission des Bundesministeriums die Ermittlungen übernommen - diese könnten mehrere Wochen dauern. Am Dienstag fanden Vernehmungen von Opfern und Zeugen statt; die Befragung nimmt wegen der unterschiedlichen Nationalitäten bzw. des Verletzungsgrades der Opfer erhebliche Zeit in Anspruch. Eine Befragung der Lokführer wird erst in einigen Tagen möglich sein: Sie stehen unter Schock und werden psychologisch betreut.

Kollision im Bereich einer Weiche

Der Regionalzug hatte auf dem Bahnhof Niklasdorf einen Halt, der Eurocity Durchfahrt - er hätte den Bahnsteig mit geringer Geschwindigkeit passieren sollen. Beide Züge waren offenbar für kurze Zeit auf einem Gleis, so Hahslinger. Die Kollision passierte dann im Bereich einer Weiche - ob diese defekt war oder menschliches Versagen als Ursache infrage kommt, werden die Ermittlungen zeigen.

27 Verletzte

80 Menschen waren in den beiden Zügen, 27 Personen - und nicht wie es zunächst hieß 22 - wurden verletzt; eine 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Passagiere mussten zum Teil über die Fenster aus den Zügen gerettet werden.

Sperre voraussichtlich bis Mittwoch

Die Bahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Leoben wird laut Hahslinger voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt bleiben: „Es sind Teile der Oberleitung beschädigt und des Unterbaus, das ist doch einiges an Aufwand.“ Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet - laut ÖBB müssen die Fahrgäste mit Verzögerungen von etwa 40 Minuten rechnen.

Mit den Aufräumarbeiten wurde noch in der Nacht auf Dienstag begonnen: Mit Bergekränen wird versucht, die Waggons aufzustellen, in Gleise zu heben und abzutransportieren; erst dann wird - laut ÖBB - der Schaden an den Gleisen sichtbar. Bevor die Strecke dann wieder freigegeben wird, werden umfangreiche Sicherheitschecks durchgeführt, so Hashlinger: „Dann gibt es genaue Messungen. Jene Gleise, die durch den Unfall beschädigt worden sind, müssen nach der Sanierung technisch überprüft werden. Die gesamten Signalanlagen und die komplette Elektronik werden überprüft, und erst, wenn alles von technischer Seite freigegeben ist, dürfen wieder Züge durchfahren.“ Über die Höhe des Sachschadens lasse sich noch nichts sagen, so der ÖBB-Sprecher.

