Brand: Mehrere Hausbewohner eingeschlossen

Zu dramatischen Szenen ist es Montagabend bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Eggersdorf im Bezirk Graz Umgebung gekommen. In einer Wohnung im ersten Stock brach Feuer aus, mehrere Bewohner waren eingeschlossen.

Zu dem Brand kam es gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock eines dreistöckigen Mehrparteienhauses: Er nahm seinen Ausgang in der Küche - eine Pfanne mit heißem Fett explodierte auf der Herdplatte, innerhalb kurzer Zeit stand die komplette Wohnung in Brand. „Dadurch waren drei Personen in der Wohnung komplett eingeschlossen“, so Herbert Buchgraber von der Feuerwehr.

„Gänge komplett voll mit Rauch“

Knapp hundert Feuerwehrkräfte standen im Einsatz - die Feuerwehr musste alle acht Wohnungen durchsuchen und die Bewohner in Sicherheit bringen. „Die Situation war so, dass extremer Rauch war, und dass das Wohnhaus kaum mehr benützbar war, die Gänge waren komplett voll mit Rauch. Wir haben das Haus sofort belüftet und mit Druckbelüfter versucht, den Rauch hinauszubringen. In die Wohnung drangen wir mit schwerem Atemschutz und haben die Bewohner herausgeholt. Das ist uns auch gelungen“, so Buchgraber.

Herbert Buchgraber

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, zwei Wohnungen wurden so schwer beschädigt, dass die Bewohner in Notquartieren untergebracht werden mussten. Der Schaden beträgt laut ersten Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro.